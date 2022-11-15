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10 минут назад

В Индии мужчина убил и расчленил свою девушку после вопроса про свадьбу

Газета.Ru

В Индии мужчина признался в убийстве своей девушки, после которого он расчленил ее тело на 35 частей и хранил их в холодильнике. Об этом сообщает Mirror.

В Индии мужчина убил и расчленил свою девушку после вопроса про свадьбу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Предположительно, Афтаб Амин Пунавалла задушил свою девушку после того, как она попросила его жениться на ней.

После этого он разрубил тело девушки на 35 частей ножом для разделки мяса. Следующие три недели по ночам он избавлялся от тела. Все это время он спал в той же комнате, где и совершил убийство.

Сам мужчина признался, что на преступление его вдохновил американский детективный сериал «Декстер» про серийного убийцу.

Пара познакомилась в интернете, пока молодой человек работал в колл-центре в Мумбаи. Родители девушки были против отношений дочери с Пунавалла, поэтому они решили перебраться в Дели. Когда девушка перестала выходить на связь, обеспокоенный отец приехал навестить дочь, но квартира была заперта.

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