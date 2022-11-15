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37 минут назад

СМИ: в Запорожье прогремели взрывы

Елена Прошина

В подконтрольном Украине городе Запорожье раздаются взрывы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Вести».

СМИ: в Запорожье прогремели взрывы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным местных СМИ, в Запорожской области предварительно работает ПВО. Согласно данным официального ресурса для оповещения, в Запорожье ранее была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в более чем половине украинских регионов объявлена воздушная тревога. Судя по данным официального ресурса Минцифры Украины, в 15:30 (по московскому времени) воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черниговской и Сумской областях.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что причин для эвакуации населения из Запорожской области нет. По его словам, ситуация на линии фронта остается стабильно напряженной, но контролируемой. Он также подчеркнул, что постоянно укрепляется линия обороны и пополняются ряды вооруженных сил.

Происшествия,Владимир Рогов,
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