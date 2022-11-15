СМИ: в Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном Украине городе Запорожье раздаются взрывы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Вести».

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По данным местных СМИ, в Запорожской области предварительно работает ПВО. Согласно данным официального ресурса для оповещения, в Запорожье ранее была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в более чем половине украинских регионов объявлена воздушная тревога. Судя по данным официального ресурса Минцифры Украины, в 15:30 (по московскому времени) воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черниговской и Сумской областях.