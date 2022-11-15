Жителей элитного дома на Арбате заподозрили в избиении больного сына

Инспекторы по делаем несовершеннолетних подозревают, что в элитном доме на Арбате восьмилетнего мальчика, страдающего тяжелым генетическим заболеванием, избивают родители. Об этом сообщает «MK».

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В приемное отделение детской больницы 14 ноября поступил мальчик, на теле которого были обнаружены синяки и царапины. Медики удостоверились, что у ребенка нет переломов и сотрясения мозга, после чего отпустили домой. Тем не менее, о произошедшем они заявили в полицию.

Делом заинтересовались сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, которые приехали проверить состояние мальчика. Как оказалось, семья ребенка уже три года стоит на учете. Причиной тому стал погром в их квартире на Арбате, который устроила мать ребенка. Она также грозилась выкинуть своих детей из окна. После этого жена с мужем регулярно писали друг на друга жалобы.