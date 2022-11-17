В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

В российском регионе задержали троих членов БТО за убийства и бандитизм

Lenta.ruиещё 1

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали троих членов банды неонацистов «Боевая террористическая организация» (БТО) за убийства 20-летней давности и бандитизм. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает РЕН ТВ.

В Петербурге задержали троих членов БТО за убийства и бандитизм
Фото: ТАССТАСС

По данным телеканала, им вменяют убийство, совершенное 9 ноября 2003 года — тогда на Исковском проспекте было обнаружено тело зарезанного мужчины. Также их подозревают в другом убийстве — 26 декабря того же года они напали на студента, позже тот скончался в больнице.

Отмечается, что кроме троих сторонников БТО к преступлениям причастен их лидер Воеводин. Сейчас он отбывает пожизненный срок за убийства и бандитизм.

БТО была создана бывшими скинхедами Дмитрием Боровиковым и Алексеем Воеводиным 9 августа 2003 году в Петербурге.

Происшествия,Убийство ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители