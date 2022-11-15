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25 минут назад

У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли помповое ружье и 170 патронов

Lenta.ruиещё 1

У ранившего троих полицейских и впоследствии ликвидированного 56-летнего жителя Анапы изъяли помповое ружье, 170 патронов и около 20 ножей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли боеприпасы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следователи провели осмотр место происшествия. Патроны были обнаружены в разгрузочном жителе, в который был одет стрелок.

Инцидент произошел 14 ноября. Мужчина долгое время не оплачивал счета за пользование коммунальными услугами. Когда сотрудники коммунальных служб в сопровождении полицейских попытались отключить дом от коммуникаций, тот ударил участкового полиции ножом в бедро, а стажеру на должности участкового порезал ладонь, после чего забаррикадировался в доме. Стражей порядка госпитализировали. Когда на место происшествия прибыли следователи СКР, россиянин выстрелил в сторону одного из них.

В ходе штурма преступника ликвидировали.

По факту произошедшего возбуждены дела о посягательстве на жизнь сотрудника краевого следственного управления (ст. 295 УК РФ) и о применении насилия в отношении двух сотрудников отдела МВД России по Анапскому району (ч. 2 ст. 318, ч. 2 ст. 318 УК РФ). Они объединены в одно производство, к нему также добавили статью о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

Происшествия,МВД России,Следственный комитет,
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