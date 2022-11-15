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1 час назад

Ми-8 совершил аварийную посадку в Иркутской области

Алиса Селезнёва

Четыре человека пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 под Иркутском. Об этом со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу пишет «Интерфакс».

Ми-8 совершил аварийную посадку в Иркутской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным диспетчерской службы, вертолет выполнял технический рейс.

«Совершил аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области. На борту было четыре человека, они получили травмы различной степени тяжести», - пояснили в ЕДДС.

Ранее примерно в 4 км от костромского аэропорта Сокеркино потерпел крушение вертолет Ми-2. На борту находились пять человек — два пилота, два фельдшера и один пациент, которого везли на госпитализацию из Шарьи.

В результате падения пациент погиб на месте, летчики и медики пострадали. Рассматриваются две версии произошедшего - неисправность вертолета и ошибка пилотирования.

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