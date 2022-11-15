Напавший на школу в Казани Галявиев полностью признал свою вину

Устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев полностью признал свою вину в содеянном. Об этом сообщает ТАСС.

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«Вину признаю полностью», — сказал обвиняемый, отвечая на вопрос судьи Верховного суда Татарстана.

Напомним, что 11 мая 2021 года Галявиев пришел в гимназию с оружием и открыл стрельбу по сотрудникам и учащимся, а после в коридоре возле одного из кабинетов подорвал самодельное взрывное устройство. В результате происшествия погибли семь детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали.