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1 час назад

Напавший на школу в Казани Галявиев полностью признал свою вину

Никита Бородкин

Устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев полностью признал свою вину в содеянном. Об этом сообщает ТАСС.

Напавший на школу в Казани Галявиев полностью признал свою вину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вину признаю полностью», — сказал обвиняемый, отвечая на вопрос судьи Верховного суда Татарстана.

Напомним, что 11 мая 2021 года Галявиев пришел в гимназию с оружием и открыл стрельбу по сотрудникам и учащимся, а после в коридоре возле одного из кабинетов подорвал самодельное взрывное устройство. В результате происшествия погибли семь детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали.

Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия он признал вину и раскаялся. Ему предъявили обвинение по четырем статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, незаконное изготовление и хранение взрывчатки и взрывных устройств, а также умышленное уничтожение имущества. Стрелку грозит пожизненное заключение.

Происшествия,Ильназ Галявиев,
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