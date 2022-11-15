Многодетный россиянин изнасиловал жену и домогался к 5-летней дочери

В Волгограде местного жителя заподозрили в изнасиловании 35-летней супруги и домогательствах к малолетней дочери. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 31 октября 2022 года. Мужчина пришел в состоянии алкогольного опьянения домой и напал на жену. Он придушил ее подушкой и изнасиловал.

Пятилетняя дочь также рассказала матери, что отец на протяжении недели домогался ее, когда она и другие двое детей ложились спать. После этого женщина сбежала вместе с малолетними в Москву и обратилась в правоохранительные органы.