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1 час назад

В Волгограде многодетный отец изнасиловал жену и домогался к 5-летней дочери

Газета.Ru

В Волгограде местного жителя заподозрили в изнасиловании 35-летней супруги и домогательствах к малолетней дочери. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Многодетный россиянин изнасиловал жену и домогался к 5-летней дочери
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел 31 октября 2022 года. Мужчина пришел в состоянии алкогольного опьянения домой и напал на жену. Он придушил ее подушкой и изнасиловал.

Пятилетняя дочь также рассказала матери, что отец на протяжении недели домогался ее, когда она и другие двое детей ложились спать. После этого женщина сбежала вместе с малолетними в Москву и обратилась в правоохранительные органы.

По факту случившегося проводится проверка, возбуждено уголовное дело.

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