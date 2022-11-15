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1 час назад

В Мелитополе возле жилого дома взорвалось самодельное взрывное устройство

Lenta.ru

В Мелитополе при взрыве самодельного взрывного устройства возле жилого дома пострадал человек, его доставили в реанимацию. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает администрация города в своем Telegram-канале.

В Мелитополе произошел взрыв
Фото: ВГА Херсонской областиВГА Херсонской области

Взрыв произошел в 8:40 у жилого дома на бульваре 30 лет Победы. Самодельное устройство сработало в тот момент, когда из подъезда выходил человек. Он получил минно-взрывную, закрытую черепно-мозговую травмы и многочисленные осколочные ранения. Его доставили в реанимационное отделение городской больницы.

Также взрывное устройство повредило окно и балкон квартиры на первом этаже.

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