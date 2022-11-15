Владелец здания клуба «Полигон» готов сотрудничать со следствием

Депутат Костромской областной думы, владелец здания сгоревшего клуба "Полигон" в Костроме Ихтияр Мирзоев готов сотрудничать со следствием. Соответствующая информация содержится в копии постановления Басманного районного суда Москвы , которая имеется в распоряжении ТАСС.

Мирзоев обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Басманный суд Москвы 10 ноября заключил депутата под стражу до 5 января 2023 года. Ранее Мирзоев заявил, что все помещения сдавал в аренду и никакого отношения к деятельности фирмы "Империя", организовавшей работу клуба "Полигон", не имеет.