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34 минуты назад

Владелец здания клуба "Полигон" готов сотрудничать со следствием

ТАСС

Депутат Костромской областной думы, владелец здания сгоревшего клуба "Полигон" в Костроме Ихтияр Мирзоев готов сотрудничать со следствием. Соответствующая информация содержится в копии постановления Басманного районного суда Москвы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Владелец здания клуба «Полигон» готов сотрудничать со следствием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Готов сотрудничать со следствием и возместить ущерб, причиненный потерпевшим", - говорится в тексте.

Мирзоев обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Басманный суд Москвы 10 ноября заключил депутата под стражу до 5 января 2023 года. Ранее Мирзоев заявил, что все помещения сдавал в аренду и никакого отношения к деятельности фирмы "Империя", организовавшей работу клуба "Полигон", не имеет.

Происшествия,Ихтияр Мирзоев,
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