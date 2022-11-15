Подростка убило качелями в российском регионе

В Йошкар-Оле на детской площадке погиб 15-летний житель города. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Республике Марий Эл.

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Уточняется, что инцидент произошел вечером 13 ноября на территории игровой площадки рядом с Итальянским парком на Воскресенской набережной. По данным следователей, на мальчика упали качели. От полученных повреждений подросток умер на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 109 Уголовного Кодекса России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В настоящее время в рамках расследования производятся следственные и процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.