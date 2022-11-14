В Анапе застрелили напавшего на полицейских и следователя мужчину

В селе Цибанобалка под Анапой во время штурма был убит местный житель, который ранил трех полицейских и стрелял в следователя СК. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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В ведомстве уточнили, что «в Анапе сотрудники полиции в результате штурма ликвидировали опасного правонарушителя. Им оказался 56-летний местный житель».

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, пояснили в пресс-службе.

Причиной агрессивного поведения стрелка стала попытка сотрудников коммунальных служб отключить у него электроэнергию за долги, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, коммунальщиков сопровождали двое полицейских. Должник напал на участкового и стажера, нанес им ножевые ранения. После этого он забаррикадировался в доме.