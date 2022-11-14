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24 минуты назад

В московском кафе произошла драка со стрельбой

Елена Прошина

Дракой со стрельбой закончилась словесная перепалка в кафе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщают «Известия».

В московском кафе произошла драка со стрельбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно предварительным данным, скандал возник между жителем подмосковной Балашихи и двумя посетителями кафе. По словам жителя из Подмосковья, во время драки из его кармана выпал травматический пистолет, который подобрал другой участник конфликта.

На данный момент мужчина из Балашихи задержан, два других участника конфликта остаются на свободе. Полиция обнаружила пистолет у входа в кафе, а также две стрелянные гильзы. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее похожая ситуация произошла в центре Москвы. 6 ноября драка со стрельбой случилась у кафе на улице Неглинная.

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