В московском кафе произошла драка со стрельбой

Дракой со стрельбой закончилась словесная перепалка в кафе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщают «Известия».

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Согласно предварительным данным, скандал возник между жителем подмосковной Балашихи и двумя посетителями кафе. По словам жителя из Подмосковья, во время драки из его кармана выпал травматический пистолет, который подобрал другой участник конфликта.

На данный момент мужчина из Балашихи задержан, два других участника конфликта остаются на свободе. Полиция обнаружила пистолет у входа в кафе, а также две стрелянные гильзы. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.