Теракт в Стамбуле может обернуться серьезными последствиями из-за США

Теракт в Стамбуле может привести к серьезным геополитическим последствиям, если США не объяснятся за него. Такое мнение в беседе с «360» высказал публицист Иван Новоселов.

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Он отметил, что возможные последствия пока не ясны, но могут оказаться очень существенными. В частности, по мнению публициста, теракт способен повлиять на отношения Турции с США и странами Евросоюза и позицию Анкары насчет конфликта на Украине и расширения НАТО.

Такое развитие событий возможно в том случае, если подтвердится, что женщина, устроившая теракт, связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана, подчеркнул Новоселов.

Он напомнил, что одним из условий вступления Финляндии и Швеции в НАТО со стороны Анкары была выдача нескольких десятков человек, которые в стране считают членами террористических организаций или пособниками террористов. Однако до сих пор ни Хельсинки, ни Стокгольм не выполнили данного требования.

«После произошедшего вряд ли Турция когда-либо откажется от него. А если скандинавские страны не изменят своего решения, вопрос расширения НАТО уйдет с повестки дня надолго. Турецкое общество просто не позволит Эрдогану пойти на какие-либо компромиссы по этому вопросу», — добавил публицист.

К США и странам Евросоюза данная ситуация тоже имеет отношение, поскольку они спонсируют и поддерживают курдские группировки. Причем больше всего это делают Соединенные Штаты. На фоне этого в Турции уже заявили, что «не принимают соболезнований от американского посольства в связи терактом». Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу заявлял, что Анкаре «следует обсудить свой союз с государством, которое кормит из средств Сената Кобани и другие террористические зоны», таким образом нарушая «покой» в его стране.