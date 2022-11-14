Пропавшее советское судно нашли в Баренцевом море

Советское гидрографическое судно «Меридиан», пропавшее во времена Второй мировой войны, обнаружили специалисты в Баренцевом море. Находка была сделана в ходе заключительного этапа экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) «Помни войну», сообщает пресс-служба флота.

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«Весьма символично, что гидрографическое судно "Меридиан" было найдено именно теми, кто в 2021 и 2022 годах непосредственно участвовал в памятных мероприятиях в поселке Мишуково на одноименном мемориале — экипажем гидрографического судна "Николай Скосырев"», — заявили в пресс-службе.

«Меридиан» затонул в августе 1941 года в бою с немецкими эсминцами. В 2021 и 2022 годах экипажи гидрографических судов «Николай Скосырев» и «Ромуальд Муклевич» безуспешно пытались найти его обломки, в результате чего в завершающей экспедиции гидрографической группе поручили расширить радиус поиска.

Арктическая экспедиция проходила в девять этапов и длилась с апреля по ноябрь 2022 года. В ее рамках специалисты впервые исследовали мурманский берег Кольского полуострова в районе между Териберкой и Восточной Лицей. Гидрографы искали утерянные артефакты в Баренцевом и Белом морях, у островов архипелага Новая Земля, возле Териберки и в Кольском заливе.