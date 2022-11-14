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51 минуту назад

Драка с участием полицейских произошла в Анапе

Елена Прошина

В селе Цибанобалка Краснодарского края был ранен сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Анапа».

Драка с участием полицейских произошла в Анапе
Фото: ТАССТАСС

Подлинные подробности произошедшего на данный момент неизвестны, их устанавливают сотрудники полиции. По имеющейся информации, вечером на одной из улиц Цибанобалки произошла драка, в ходе которой был ранен сотрудник правоохранительных органов, предположительно, участковый.

По словам очевидцев, конфликт произошёл, когда сотрудники ЖКХ приехали домой к одному из жителей села, чтобы отключить ему газ или свет за долги по коммунальным платежам. В данный момент всё село перекрыто, на месте работает оперативно-следственная группа.

Ранее мужчина погиб от огнестрельного ранения в ходе массовой драки со стрельбой во Владивостоке.

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