Драка с участием полицейских произошла в Анапе

В селе Цибанобалка Краснодарского края был ранен сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Анапа».

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Подлинные подробности произошедшего на данный момент неизвестны, их устанавливают сотрудники полиции. По имеющейся информации, вечером на одной из улиц Цибанобалки произошла драка, в ходе которой был ранен сотрудник правоохранительных органов, предположительно, участковый.

По словам очевидцев, конфликт произошёл, когда сотрудники ЖКХ приехали домой к одному из жителей села, чтобы отключить ему газ или свет за долги по коммунальным платежам. В данный момент всё село перекрыто, на месте работает оперативно-следственная группа.