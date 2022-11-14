Российского полицейского нашли мертвым с огнестрельным ранением

В Саратовской области обнаружено тело капитана полиции Дениса Киселева с огнестрельным ранением. Об этом сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой источники в правоохранительных органах.

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Погибшего нашли в его доме в поселке Татищево. Смерть наступила от огнестрельного ранения. По основной версии, выстрел был произведен из табельного оружия полицейского.