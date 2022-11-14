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1 час назад

Российского полицейского нашли мертвым с огнестрельным ранением

Lenta.ru

В Саратовской области обнаружено тело капитана полиции Дениса Киселева с огнестрельным ранением. Об этом сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой источники в правоохранительных органах.

Российского полицейского нашли мертвым с огнестрельным ранением
Фото: ТАССТАСС

Погибшего нашли в его доме в поселке Татищево. Смерть наступила от огнестрельного ранения. По основной версии, выстрел был произведен из табельного оружия полицейского.

Начата проверка по установлению причин и обстоятельств трагедии. Погибший служил участковым уполномоченным. В 2019 году он участвовал во всероссийском конкурсе «Народный участковый».

Происшествия,Денис Киселев,
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