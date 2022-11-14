В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
10 минут назад

ВСУ сбросили взрывное устройство на жилой дом в приграничном российском регионе

Lenta.ruиещё 2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Замостье в Суджанском районе Курской области. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

ВСУ сбросили взрывное устройство на жилой дом в Курской области
Фото: телеграм-канал "🇷🇺 Роман Старовойт"телеграм-канал "🇷🇺 Роман Старовойт"

По его словам, взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом.

«К счастью, пострадавших нет, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль поблизости», — написал Старовойт.

Это уже третий обстрел Курской области со стороны Украины за сутки. Ранее глава региона заявлял об атаке на поселок Теткино и населенный пункт Попово-Лежачи. В результате обстрелов никто их местных жителей не пострадал.

В октябре президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

Происшествия,Роман Старовойт,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители