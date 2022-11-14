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1 час назад

В Подольске загорелся бывший завод «Зингер»

Елена Прошина

На территории бывшего завода «Зингер» в Подольске произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В Подольске загорелся бывший завод «Зингер»
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Отмечается, что возгорание произошло на третьем этаже в административном здании завода, где находились упаковочные материалы. Пожару присвоили третий ранг. Всех сотрудников завода эвакуировали. Площадь возгорания и его причина устанавливаются.

Информации о пострадавших пока нет. На месте работают экстренные службы.

На данный момент предприятие носит название Подольского электромеханического завода, ранее «Зингер». На нем производят электрогидравлические и гидравлические системы, в том числе для военной техники.

Происшествия,МЧС России,
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