В Подольске загорелся бывший завод «Зингер»

На территории бывшего завода «Зингер» в Подольске произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Отмечается, что возгорание произошло на третьем этаже в административном здании завода, где находились упаковочные материалы. Пожару присвоили третий ранг. Всех сотрудников завода эвакуировали. Площадь возгорания и его причина устанавливаются.
Информации о пострадавших пока нет. На месте работают экстренные службы.
На данный момент предприятие носит название Подольского электромеханического завода, ранее «Зингер». На нем производят электрогидравлические и гидравлические системы, в том числе для военной техники.