Бензовоз взорвался у заправки в Зеленограде

В подмосковном Зеленограде у заправки взорвался бензовоз. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что взрыв произошел на улице Андреевка. В настоящее время пожар локализован, на месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском во время слива топлива взорвался бензовоз. При ЧП пострадали три человека, один из них погиб.
Уточняется, что пожар перекинулся на сервис грузовых автомобилей. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.