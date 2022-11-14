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13 минут назад

Бензовоз взорвался у заправки в Зеленограде

Илья Родин

В подмосковном Зеленограде у заправки взорвался бензовоз. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Бензовоз взорвался у заправки в Зеленограде
Фото: Telegram-канал "Агентство "Москва"Telegram-канал "Агентство "Москва"

Отмечается, что взрыв произошел на улице Андреевка. В настоящее время пожар локализован, на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском во время слива топлива взорвался бензовоз. При ЧП пострадали три человека, один из них погиб.

Уточняется, что пожар перекинулся на сервис грузовых автомобилей. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

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