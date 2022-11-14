Бензовоз взорвался у заправки в Зеленограде

В подмосковном Зеленограде у заправки взорвался бензовоз. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Фото: Telegram-канал "Агентство "Москва" Telegram-канал "Агентство "Москва"

Отмечается, что взрыв произошел на улице Андреевка. В настоящее время пожар локализован, на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском во время слива топлива взорвался бензовоз. При ЧП пострадали три человека, один из них погиб.