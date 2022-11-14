В Самаре неизвестная женщина «заминировала» школы

14 ноября на электронные почты сразу нескольких учреждений Самары пришли письма, в которых отправитель угрожал устроить взрывы. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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«На электронную почту пришло письмо следующего содержания:

«Я собираюсь устроить взрывы в нескольких школах Самары в 15:00. Связь со мной по телефону», — рассказал источник СМИ.

По информации издания, полиция уже занимается установлением личности отправителя. Угроза была подписана именем Анны Ш. Также злоумышленница оставила номер телефона для связи.