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30 минут назад

На Херсонщине задержали группу наводчиков, состоявшую из выпущенных Украиной заключенных

ТАСС

Группа наводчиков, которая состояла из заключенных, выпущенных из тюрем, задержана в районе города Алешки Херсонской области. Они должны были выявлять и передавать места сосредоточения российской техники, сообщается в Telegram-канале администрации Скадовского района.

В Херсонской области задержана группа украинских наводчиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня в районе Алешек взяли группу наводчиков. Это зеки, которых выпустили из тюрем накануне сдачи Херсона, четыре-семь дней назад. Им дали радиостанцию и переправили на левый берег. Их задача - выявлять места сосредоточения техники и передавать. Все судимы по 115 статье УК Украины "Убийство", - говорится в сообщении.

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