В Херсонской области задержана группа украинских наводчиков

Группа наводчиков, которая состояла из заключенных, выпущенных из тюрем, задержана в районе города Алешки Херсонской области. Они должны были выявлять и передавать места сосредоточения российской техники, сообщается в Telegram-канале администрации Скадовского района.
"Сегодня в районе Алешек взяли группу наводчиков. Это зеки, которых выпустили из тюрем накануне сдачи Херсона, четыре-семь дней назад. Им дали радиостанцию и переправили на левый берег. Их задача - выявлять места сосредоточения техники и передавать. Все судимы по 115 статье УК Украины "Убийство", - говорится в сообщении.