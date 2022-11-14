В Херсонской области задержана группа украинских наводчиков

"Сегодня в районе Алешек взяли группу наводчиков. Это зеки, которых выпустили из тюрем накануне сдачи Херсона, четыре-семь дней назад. Им дали радиостанцию и переправили на левый берег. Их задача - выявлять места сосредоточения техники и передавать. Все судимы по 115 статье УК Украины "Убийство", - говорится в сообщении.