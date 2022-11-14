У ГУМа задержали молившихся за похороны Ленина

В Москве сотрудники полиции задержали четверых россиян, которые организовали коллективную молитву рядом со зданием ГУМа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, трое мужчин и женщина молились за похороны тела Владимира Ленина и за запрет абортов в России. При них не было плакатов и транспарантов, однако правоохранители приняли их действия за незаконный пикет.
Трое мужчин были доставилены в отделение полиции. В их отношении были составлены административные протоколы за нарушение установленного порядка организации митинга или пикетирования. Одного из участников признали организатором пикета, на него заведено еще одно административное дело.
Ранее стало известно, что жительница Шахтерска (Сахалинская область) с помощью пикета пытается отменить свои долги за электроэнергию. Она обвиняет власти в геноциде ее семьи, поскольку несколько недель назад ее дом в Шахтерске отключили от электроэнергии за неуплату и незаконное подключение к сетям.