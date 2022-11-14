У ГУМа задержали молившихся за похороны Ленина

В Москве сотрудники полиции задержали четверых россиян, которые организовали коллективную молитву рядом со зданием ГУМа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным источника, трое мужчин и женщина молились за похороны тела Владимира Ленина и за запрет абортов в России. При них не было плакатов и транспарантов, однако правоохранители приняли их действия за незаконный пикет.

Трое мужчин были доставилены в отделение полиции. В их отношении были составлены административные протоколы за нарушение установленного порядка организации митинга или пикетирования. Одного из участников признали организатором пикета, на него заведено еще одно административное дело.