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1 час назад

На Алтае после избиения инвалида, вступившегося за ребенка, возбудили дело

ТАСС

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело против жителя Барнаула, избившего инвалида, который вступился за его пятилетнего ребенка на улице, сообщает в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По данным следствия, мужчина, находясь возле одного из торговых центров Барнаула, жестоко обращался со своим пятилетним сыном. Увидевший произошедшее 50-летний мужчина попытался пресечь факт, однако подозреваемый стал избивать прохожего. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина является инвалидом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело возбуждено по ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") и ст. 116 УК РФ ("Побои"). Назначены необходимые судебные экспертизы, опрашиваются участники и очевидцы произошедшего.

Видеозапись произошедшего появилась в местных СМИ и получила широкий общественный резонанс. На ней видно, как мужчина, проезжавший на велосипеде мимо отца с ребенком, вступился за ребенка. После этого отец ребенка напал на велосипедиста и избил его на глазах у прохожих. Очевидцы вызвали полицию, после чего мужчина с ребенком скрылся.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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