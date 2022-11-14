Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело против жителя Барнаула , избившего инвалида, который вступился за его пятилетнего ребенка на улице, сообщает в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ .

"По данным следствия, мужчина, находясь возле одного из торговых центров Барнаула, жестоко обращался со своим пятилетним сыном. Увидевший произошедшее 50-летний мужчина попытался пресечь факт, однако подозреваемый стал избивать прохожего. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина является инвалидом", - говорится в сообщении.

Видеозапись произошедшего появилась в местных СМИ и получила широкий общественный резонанс. На ней видно, как мужчина, проезжавший на велосипеде мимо отца с ребенком, вступился за ребенка. После этого отец ребенка напал на велосипедиста и избил его на глазах у прохожих. Очевидцы вызвали полицию, после чего мужчина с ребенком скрылся.