Россиянин выпал с балкона отеля и погиб в Турции

В Турции 41-летний российский турист выпал с балкона отеля, в котором отдыхал. Об этом сообщает Habertürk.
Инцидент произошел в пятизвездочной гостинице в поселке Богазкент. Мужчина стоял на балконе и потерял равновесие — после падения он скончался. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть, которая наступила в результате полученных травм.
Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.
Ранее сообщалось, что россиянин Максим Кузин погиб в результате падения с параплана на скалы в турецкой провинции Мугла. Тело мужчины доставили вертолетом в морг государственной больницы Фетхие.