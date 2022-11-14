Россиянин выпал с балкона отеля и погиб в Турции

В Турции 41-летний российский турист выпал с балкона отеля, в котором отдыхал. Об этом сообщает Habertürk.

Фото: Kenan Gurbuz/Reuters Kenan Gurbuz/Reuters

Инцидент произошел в пятизвездочной гостинице в поселке Богазкент. Мужчина стоял на балконе и потерял равновесие — после падения он скончался. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть, которая наступила в результате полученных травм.

Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.