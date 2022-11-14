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1 час назад

В Турции турист из России выпал с балкона отеля и погиб

Газета.Ruиещё 2

В Турции 41-летний российский турист выпал с балкона отеля, в котором отдыхал. Об этом сообщает Habertürk.

Россиянин выпал с балкона отеля и погиб в Турции
Фото: Kenan Gurbuz/ReutersKenan Gurbuz/Reuters

Инцидент произошел в пятизвездочной гостинице в поселке Богазкент. Мужчина стоял на балконе и потерял равновесие — после падения он скончался. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть, которая наступила в результате полученных травм.

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Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Ранее сообщалось, что россиянин Максим Кузин погиб в результате падения с параплана на скалы в турецкой провинции Мугла. Тело мужчины доставили вертолетом в морг государственной больницы Фетхие.

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