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56 минут назад

Раскрыта причина пожара в Стамбуле

Lenta.ruиещё 4

Причиной мощного пожара в районе Фатих в Стамбуле стала техническая неисправность автомобиля. Об этом пишет газета Sabah.

Раскрыта причина пожара в Стамбуле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, владелец автомобиля, с которого начался пожар, двигался по улице Коджамустафа-паша, когда заметил, что машина начала дымиться. Он остановился на обочине дороги и обратился за помощью к окружающим.

Вскоре после этого машина загорелась. Огонь перекинулся на соседние автомобили, повредив также здание и банкомат рядом с местом инцидента. При этом взрыв одного из автомобилей произошел по причине возгорания.

Прибывшие на место происшествия полицейские после консультации с пожарными не нашли свидетельств, указывающих на теракт или поджог, отмечает газета.

Взрыв в районе Фатих в Стамбуле прозвучал в ночь на 16 ноября. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Детали произошедшего выясняются.

Это второй взрыв, прогремевший в Стамбуле за неделю. 13 ноября теракт произошел на улице Истикляль в районе Бейоглу. Шестеро погибли, 81 человек пострадал.

Улица Коджамустафа-паша находится всего в пяти километрах от площади Султанахмет, где расположены главные достопримечательности города — мечеть Айя-София и Голубая мечеть.

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