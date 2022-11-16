Раскрыта причина пожара в Стамбуле

Причиной мощного пожара в районе Фатих в Стамбуле стала техническая неисправность автомобиля. Об этом пишет газета Sabah.

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По данным издания, владелец автомобиля, с которого начался пожар, двигался по улице Коджамустафа-паша, когда заметил, что машина начала дымиться. Он остановился на обочине дороги и обратился за помощью к окружающим.

Вскоре после этого машина загорелась. Огонь перекинулся на соседние автомобили, повредив также здание и банкомат рядом с местом инцидента. При этом взрыв одного из автомобилей произошел по причине возгорания.

Прибывшие на место происшествия полицейские после консультации с пожарными не нашли свидетельств, указывающих на теракт или поджог, отмечает газета.

Взрыв в районе Фатих в Стамбуле прозвучал в ночь на 16 ноября. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Детали произошедшего выясняются.

Это второй взрыв, прогремевший в Стамбуле за неделю. 13 ноября теракт произошел на улице Истикляль в районе Бейоглу. Шестеро погибли, 81 человек пострадал.