ВСУ обстреляли еще одно приграничное российское село

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам представителя областных властей, один из снарядов попал на территорию фермерского хозяйства, в результате чего загорелась емкость с дизельным топливом.
«Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы и пожарные расчеты. Подомовой обход территории продолжается», — добавил губернатор.