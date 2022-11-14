ВСУ обстреляли еще одно приграничное российское село

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области . Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам представителя областных властей, один из снарядов попал на территорию фермерского хозяйства, в результате чего загорелась емкость с дизельным топливом.