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53 минуты назад

ВСУ обстреляли приграничное российское село

Lenta.ruиещё 2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли еще одно приграничное российское село
Фото: 

По словам представителя областных властей, один из снарядов попал на территорию фермерского хозяйства, в результате чего загорелась емкость с дизельным топливом.

«Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы и пожарные расчеты. Подомовой обход территории продолжается», — добавил губернатор.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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