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1 час назад

Трое россиян пострадали в результате теракта в Стамбуле

Никита Бородкин

Трое россиян пострадали в результате теракта в центре Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральное консульство РФ.

Сейчас угроза жизни гражданам России отсутствует. Их пол и возраст не раскрывается. Генконсульство продолжает следить за ситуацией.

Раскрыты подробности о ЧП в Стамбуле

Напомним, что теракт произошел днем в воскресенье, 13 ноября, на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Как рассказывал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в результате происшествия погибли шесть человек. Позднее вице-президент Фуат Октай заявил о 81 пострадавшем при взрыве.

В понедельник, 14 ноября, стало известно, что турецкая полиция задержала гражданку Сирии, которая могла оставить бомбу. Предположительно, она связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Также сообщалось, что в рамках расследования были задержаны еще 46 человек.

Происшествия,Видео,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,
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