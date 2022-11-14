Трое россиян пострадали в результате теракта в Стамбуле

Трое россиян пострадали в результате теракта в центре Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральное консульство РФ.

Сейчас угроза жизни гражданам России отсутствует. Их пол и возраст не раскрывается. Генконсульство продолжает следить за ситуацией.

Напомним, что теракт произошел днем в воскресенье, 13 ноября, на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Как рассказывал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в результате происшествия погибли шесть человек. Позднее вице-президент Фуат Октай заявил о 81 пострадавшем при взрыве.