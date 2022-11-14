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45 минут назад

ВСУ обстреляли село в Курской области

Lenta.ru

Село Попово-Лежачи, примыкающее к поселку Теткино, подверглось обстрелу со стороны Вооруженных силу Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

ВСУ обстреляли село в Курской области
Фото: телеграм-канал "🇷🇺 Роман Старовойт"телеграм-канал "🇷🇺 Роман Старовойт"

Он отметил, что всего в селе было зафиксировано 24 прилета. В результате произошедшего никто не пострадал, пояснил курский глава.

На территории тракторной бригады в Глушковском районе были разбиты гаражи и мастерские.

«Пострадал частный легковой автомобиль, а также расположенный по соседству с тракторной бригадой жилой дом. В нем осколками посечен фасад и разбиты стекла», — разъяснил Старовойт.

Происшествия,Роман Старовойт,
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