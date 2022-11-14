ВСУ обстреляли село в Курской области

Село Попово-Лежачи, примыкающее к поселку Теткино, подверглось обстрелу со стороны Вооруженных силу Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.
Он отметил, что всего в селе было зафиксировано 24 прилета. В результате произошедшего никто не пострадал, пояснил курский глава.
На территории тракторной бригады в Глушковском районе были разбиты гаражи и мастерские.
«Пострадал частный легковой автомобиль, а также расположенный по соседству с тракторной бригадой жилой дом. В нем осколками посечен фасад и разбиты стекла», — разъяснил Старовойт.