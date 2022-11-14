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42 минуты назад

Пятерых российских моряков арестовали за перевозку опиоидов в Египте

Lenta.ruиещё 1

Российско-болгарский экипаж турецкого судна Soya, разгрузившийся в Александрии еще 4 ноября, подозревают в перевозке трамадола — опиодного синтетического анальгетика, сильного болеутоляющего. Это вещество запрещено ввозить в Египет, поэтому экипаж арестовали, сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Российских моряков арестовали в Египте за перевозку опиоидов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Среди задержанных есть и пятеро россиян — капитан судна Сергей Еремизин и четыре члена экипажа Сергей Бутвенко, Алексей Погребняк, Павел Гусев, Роман Воронцов. Правоохранительные органы Египта также арестовали троих граждан Болгарии. Моряки утверждают, что не знали о перевозке опиоидов, поскольку контейнеры с веществом были опломбированы.

После задержания моряки перестали выходить на связь. Спустя несколько дней им удалось передать короткие послания родным через местного адвоката: как утверждает Baza, один из моряков попросил 300 долларов на сигареты и еду.

Издание отмечает, что к россиянам не пускают консула, хотя у капитана судна диабет. Он не может получить лекарства.

Родственники и близкие членов экипажа уже обратились в Российский профессиональный союз моряков, который написал обращение в МИД. Пока что из ведомства не поступило ответа, и моряки продолжают сидеть под арестом.

Происшествия,Роман Воронцов,Павел Гусев,
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