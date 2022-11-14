На Камчатке из-за циклона объявили штормовое предупреждение

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи 15 ноября на юго-западном и восточном побережьях Камчатки прогнозируется ветер, скорость которого может достигать 25-30 м/с, в порывах - 45-47 м/с. Там ожидается ураган, мокрый снег, видимость 500 м. Объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.