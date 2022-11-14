В МВД Турции дали обещание организаторам взрыва в Стамбуле

Организаторов и исполнителей теракта в Стамбуле ждет жесткий ответ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

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По его словам, правоохранительные органы вышли на след злоумышленников, есть подозреваемые. Указание о совершении теракта поступило из Сирии, города Кобани, а исполнитель прошел через Африн.

«И организаторы, и исполнители данного нападения, причинившие боль Турции, получат жесткий ответ», - отметил глава МВД.

Из 81 пострадавшего при взрыве 50 человек уже покинули больницы, заявил ранее Сойлу. Накануне сообщалось о 39 выписавшихся.