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26 минут назад

ТАСС: мощные взрывы прогремели в Луганске

Газета.Ru

В Луганске слышны мощные взрывы. Об этом сообщает ТАСС. Ранее в результате взрыва самодельного взрывного устройства в центре Луганска погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

Мощные взрывы прогремели в Луганске
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Javan: Запад решил отказаться от «войны до победного конца»

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.

Происшествия,СВО,Владимир Путин,
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