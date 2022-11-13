Мощные взрывы прогремели в Луганске

В Луганске слышны мощные взрывы. Об этом сообщает ТАСС. Ранее в результате взрыва самодельного взрывного устройства в центре Луганска погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.