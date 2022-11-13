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37 минут назад

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Запорожье

Газета.Ru

В подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Стало известно о взрывах в Запорожье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил секретарь местного горсовета Анатолий Куртев, в городе объявлена воздушная тревога.

Недавно официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска в районе Запорожья уничтожили три артиллерийские системы М777 американского производства и ликвидировали до 30 иностранных наемников и инструкторов, которые входили в состав артиллерийских расчетов.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожье произошло шесть взрывов, приведших к детонации боеприпасов.

Атаки ВСУ на трех направлениях провалились

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Происшествия,СВО,Владимир Рогов,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
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