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1 час назад

Опубликовано фото женщины, которая может быть причастна к взрыву в Стамбуле

News.ru

Турецкий портал OdaTv опубликовал фотографию женщины, которая может быть причастна ко взрыву на улице Истикляль в Стамбуле, в результате которого погибло как минимум шесть человек и 53 пострадали. По данным портала, женщина оставила на улице пакет со взрывчаткой.

Опубликовано фото женщины, которая может быть причастна к взрыву в Стамбуле
Фото: twitter.com/esrbillgic/Global Look Presstwitter.com/esrbillgic/Global Look Press

Согласно первоначальной информации, полученной OdaТv из источников службы безопасности, взрыв произошел из-за оставленного на месте происшествия пакета с бомбой. Было установлено, что посылку положила женщина ростом 1,65 м, — говорится в публикации.

Также портал отмечает, что после взрыва на улице Истикляль был обнаружен еще один подозрительный сверток. Он был обезврежен.

OdaTv

Ранее СМИ сообщали, что следователи рассматривают теракт в качестве одной из версий случившегося. В Сети ранее появились кадры, предположительно, момента взрыва в центре Стамбула. По словам очевидцев, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Официального подтверждения этой информации нет.

Россиянки оказались на улице Истикляль во время взрыва в Стамбуле

Также стало известно, что девушка из России вместе со своей мамой оказались на улице Истикляль в момент взрыва. На снятом ею видео видно, как люди в панике прячутся в ближайших зданиях. По словам девушки, она услышала, как «что-то рвануло», после чего люди «ломанулись» в магазины.

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