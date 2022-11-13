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51 минуту назад

Под Ташкентом на одном из энергоблоков ТЭС произошла авария

Илья Родин

В Ташкентской области на одном из энергоблоков Ангренской тепловой электростанции произошла авария. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Узбекистана.

Под Ташкентом на одном из энергоблоков ТЭС произошла авария
Фото: ANGRENTES.UZANGRENTES.UZ

«Сегодня произошла авария на энергоблоке Ангренской ТЭС в Ташкентской области», - отметили в ведомстве.

По данным министерства, для устранения последствий ЧП была направлена специальная бригада. В ведомстве пообещали, что ремонтные работы будут завершены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что произошла авария на высоковольтной линии в Очамчирском районе Абхазии. В результате ЧП значительная часть республики оказалась без электроснабжения.

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