Под Ташкентом на одном из энергоблоков ТЭС произошла авария

В Ташкентской области на одном из энергоблоков Ангренской тепловой электростанции произошла авария. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Узбекистана.

Фото: ANGRENTES.UZ ANGRENTES.UZ

«Сегодня произошла авария на энергоблоке Ангренской ТЭС в Ташкентской области», - отметили в ведомстве.

По данным министерства, для устранения последствий ЧП была направлена специальная бригада. В ведомстве пообещали, что ремонтные работы будут завершены в ближайшее время.