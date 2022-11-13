Россиянки оказались на улице Истикляль во время взрыва в Стамбуле

В интернете появилось видео, записанное в первые минуты после теракта в Стамбуле. На кадрах люди разбегаются от места происшествия и пытаются спрятаться в магазинах. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

Очевидец происшествия, молодая россиянка, комментирует происходящее в кадре. Прежде всего, она призывает свою маму последовать ее примеру и как можно быстрее зайти в ближайший магазин.

«Мама, мама, иди сюда», - кричит туристка.

Затем идет по улице Истикляль и рассказывает о происшествии. По ее словам, сразу после взрыва началась паника, люди разбежались от места взрыва и попытались найти укрытие в магазинах.

«Что-то рвануло и все люди разбежались», - говорит девушка.