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1 час назад

Baza: россиянки оказались на улице Истикляль во время взрыва в Стамбуле

Илья Родин

В интернете появилось видео, записанное в первые минуты после теракта в Стамбуле. На кадрах люди разбегаются от места происшествия и пытаются спрятаться в магазинах. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

Россиянки оказались на улице Истикляль во время взрыва в Стамбуле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Очевидец происшествия, молодая россиянка, комментирует происходящее в кадре. Прежде всего, она призывает свою маму последовать ее примеру и как можно быстрее зайти в ближайший магазин.

«Мама, мама, иди сюда», - кричит туристка.

Затем идет по улице Истикляль и рассказывает о происшествии. По ее словам, сразу после взрыва началась паника, люди разбежались от места взрыва и попытались найти укрытие в магазинах.

В центре Стамбула прогремел взрыв

«Что-то рвануло и все люди разбежались», - говорит девушка.

По данным канала, количество пострадавших достигло 59 человек, шесть из них погибли. Точных данных о том, есть ли среди них россияне, пока нет.

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