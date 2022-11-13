Россиянки оказались на улице Истикляль во время взрыва в Стамбуле

В интернете появилось видео, записанное в первые минуты после теракта в Стамбуле. На кадрах люди разбегаются от места происшествия и пытаются спрятаться в магазинах. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Очевидец происшествия, молодая россиянка, комментирует происходящее в кадре. Прежде всего, она призывает свою маму последовать ее примеру и как можно быстрее зайти в ближайший магазин.
«Мама, мама, иди сюда», - кричит туристка.
Затем идет по улице Истикляль и рассказывает о происшествии. По ее словам, сразу после взрыва началась паника, люди разбежались от места взрыва и попытались найти укрытие в магазинах.
«Что-то рвануло и все люди разбежались», - говорит девушка.
По данным канала, количество пострадавших достигло 59 человек, шесть из них погибли. Точных данных о том, есть ли среди них россияне, пока нет.