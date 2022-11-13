Число пострадавших при взрыве в Стамбуле выросло

Число пострадавших при взрыве в центре Стамбула выросло до 81 человека. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай. При этом, по его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число пострадавших при взрыве в Стамбуле увеличилось до 53, погибших - до шести человек. По его словам, предварительные данные после взрыва в этом городе указывают на теракт.