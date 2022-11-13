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54 минуты назад

Число пострадавших при взрыве в Стамбуле выросло до 81 человека

Газета.Ruиещё 15

Число пострадавших при взрыве в центре Стамбула выросло до 81 человека. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай. При этом, по его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Число пострадавших при взрыве в Стамбуле выросло
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число пострадавших при взрыве в Стамбуле увеличилось до 53, погибших - до шести человек. По его словам, предварительные данные после взрыва в этом городе указывают на теракт.

Генконсульство России заявило, что граждане РФ не пострадали при взрыве в Стамбуле 13 ноября на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. На место прибыли пожарные, полицейские и множество медицинских бригад.

Происшествия,Реджеп Эрдоган,
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