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16 минут назад

Массовая драка во Владивостоке закончилась трагедией

Майк Габриелян

Житель Владивостока погиб от пули во время массовой драки со стрельбой. Об инциденте сообщает главное управление МВД по Приморскому краю.

Массовая драка во Владивостоке закончилась трагедией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Происшествие мело место на улице Русской. Около кафе несколько мужчин затеяли словесную перепалку, которая переросла в массовую драку со стрельбой.

«Установлено, что группа граждан выясняла отношения на повышенных тонах. Произошла драка, сопровождаемая стрельбой. 33-летний мужчина, получивший огнестрельное ранение, от полученных травм скончался», - сказано в Telegram-канале ГУ МВД.

Угрозыск уже задержал подозреваемого, это 53-летний житель Советского района, ранее судимый.

Ранее сообщалось о массовой драке на Дубининской улице в центре Москвы.

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