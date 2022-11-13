Массовая драка во Владивостоке закончилась трагедией

Житель Владивостока погиб от пули во время массовой драки со стрельбой. Об инциденте сообщает главное управление МВД по Приморскому краю.
Происшествие мело место на улице Русской. Около кафе несколько мужчин затеяли словесную перепалку, которая переросла в массовую драку со стрельбой.
«Установлено, что группа граждан выясняла отношения на повышенных тонах. Произошла драка, сопровождаемая стрельбой. 33-летний мужчина, получивший огнестрельное ранение, от полученных травм скончался», - сказано в Telegram-канале ГУ МВД.
Угрозыск уже задержал подозреваемого, это 53-летний житель Советского района, ранее судимый.
Ранее сообщалось о массовой драке на Дубининской улице в центре Москвы.