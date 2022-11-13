Массовая драка во Владивостоке закончилась трагедией

Житель Владивостока погиб от пули во время массовой драки со стрельбой. Об инциденте сообщает главное управление МВД по Приморскому краю.

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Происшествие мело место на улице Русской. Около кафе несколько мужчин затеяли словесную перепалку, которая переросла в массовую драку со стрельбой.

«Установлено, что группа граждан выясняла отношения на повышенных тонах. Произошла драка, сопровождаемая стрельбой. 33-летний мужчина, получивший огнестрельное ранение, от полученных травм скончался», - сказано в Telegram-канале ГУ МВД.

Угрозыск уже задержал подозреваемого, это 53-летний житель Советского района, ранее судимый.