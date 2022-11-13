В российском селе со скалы сорвался мотоциклист

В российском селе Абрау-Дюрсо погиб сорвавшийся со скалы мотоциклист. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал SHOT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На записи, сделанной напарником мотоциклиста, видно, что он не удержался на узкой тропе, пытаясь начать движение на питбайке — мини-мотоцикле, предназначенном для внедорожной езды. Упав с практически стоящего питбайка, водитель соскользнул со скалы вниз. Уточняется, что инцидент произошел недалеко от базы отдыха «Лиманчик».

Известно, что водителя звали Михаил, от полученных травм он скончался на месте. Сообщается, что у погибшего осталось двое детей.