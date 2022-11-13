В Петербурге уроженцы Дагестана открыли стрельбу у клуба и скрылись на «Ягуаре»

В Санкт-Петербурге полиция задержала супружескую пару и их друга после конфликта со стрельбой, сообщает «Дорожный инспектор».
Компания из двух мужчин и женщины решили провести время в клубе на Конюшенной площади, однако охрана их не пустила. В результате конфликта один из них ударил человека на входе в клуб, а второй выстрелил из пистолета, после чего компания скрылась на автомобиле Jaguar.
«Спустя 15 минут из РУВД по Василеостровскому поступила заявка о конфликте на пересечении ул. Одоевского и Уральской улицы. Заявитель из окна видел, как мужчина из «Ягуара» достал предмет, похожий на пистолет», — говорится в сообщении.
Сотрудники ДПС по Василеостровскому району прибыли на перекресток Одоевского и Уральской и около 3:15 задержали трех уроженцев Дагестана: 38-летнюю женщину и мужчин 31 и 37 лет. Первый уже привлекался к ответственности за угрозу убийством, а второй — за поддельные документы, наркотики и нетрезвое вождение. Все они доставлены в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство).