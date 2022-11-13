Российский регион был частично обесточен из-за сильного ветра

Пять районов Нижегородской области были частично обесточены из-за сильного ветра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Уточняется, что 12 ноября 2022 года в российском регионе прошел сильный дождь, который сопровождался порывами ветра. Его скорость достигала 17-22 метров в секунду.
«От оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб поступали сообщения о последствиях прохождения неблагоприятных метеорологических явлений в девяти муниципальных образованиях Нижегородской области. Зафиксировано порядка 20 случаев падения деревьев на автомобили», — цитирует информагентство сообщение регионального МЧС.
В результате погодного катаклизма никто не пострадал, но жители пяти районов остаются без света. Сроки устранения последствий сильного ветра пока не называются.
Тем временем в МЧС рассказали о подвиге спасавшего посетителей клуба «Полигон» россиянина. Алексея Кузьмина, спасшего десятки посетителей сгоревшего костромского ночного клуба «Полигон», представят к награде. Именно благодаря его усилиям десятки людей получили возможность выбраться из охваченного огнем и дымом помещения.