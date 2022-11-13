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1 час назад

Российский регион был частично обесточен из-за сильного ветра

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Пять районов Нижегородской области были частично обесточены из-за сильного ветра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Российский регион был частично обесточен из-за сильного ветра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что 12 ноября 2022 года в российском регионе прошел сильный дождь, который сопровождался порывами ветра. Его скорость достигала 17-22 метров в секунду.

«От оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб поступали сообщения о последствиях прохождения неблагоприятных метеорологических явлений в девяти муниципальных образованиях Нижегородской области. Зафиксировано порядка 20 случаев падения деревьев на автомобили», — цитирует информагентство сообщение регионального МЧС.

В результате погодного катаклизма никто не пострадал, но жители пяти районов остаются без света. Сроки устранения последствий сильного ветра пока не называются.

Тем временем в МЧС рассказали о подвиге спасавшего посетителей клуба «Полигон» россиянина. Алексея Кузьмина, спасшего десятки посетителей сгоревшего костромского ночного клуба «Полигон», представят к награде. Именно благодаря его усилиям десятки людей получили возможность выбраться из охваченного огнем и дымом помещения.

Происшествия,Алексей Кузьмин,
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