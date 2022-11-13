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1 час назад

Десятки тысяч человек могут оказаться в зоне затопления, если ВСУ взорвут Каховскую ГЭС

ТАССиещё 3

Десятки тысяч человек в разных населенных пунктах Херсонской области окажутся в зоне затопления, если Вооруженные силы Украины взорвут плотину Каховской ГЭС. Об этом сообщил ТАСС глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Власти рассказали о последствиях возможного подрыва ВСУ Каховской ГЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Все населенные пункты: Днепряны, Корсунка, огромное количество дач херсонских, Казачьи Лагери и все, что ниже находятся, они будут затоплены. Это десятки тысяч человек - навскидку могу сказать. А по большому счету несколько тысяч человек только в Новой Каховке, которые прямо подпадают под затопления, - сказал Леонтьев. - Новая Каховка находится ниже по течению, значит перепад высот составляет 15-16 м. Волна в случае прорыва будет передвигаться вниз по течению со скорость 60-70 км в час. Это очень быстро".

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона. В расширенную зону эвакуации вошли территории Новокаховского городского округа, Алешкинского, Великолепетихского, Верхнерогачикского, Голопристанского, Горностаевского, Каховского муниципальных округов.

Происшествия,Владимир Леонтьев,
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