Власти рассказали о последствиях возможного подрыва ВСУ Каховской ГЭС

"Все населенные пункты: Днепряны, Корсунка, огромное количество дач херсонских, Казачьи Лагери и все, что ниже находятся, они будут затоплены. Это десятки тысяч человек - навскидку могу сказать. А по большому счету несколько тысяч человек только в Новой Каховке, которые прямо подпадают под затопления, - сказал Леонтьев. - Новая Каховка находится ниже по течению, значит перепад высот составляет 15-16 м. Волна в случае прорыва будет передвигаться вниз по течению со скорость 60-70 км в час. Это очень быстро".