Власти рассказали о последствиях возможного подрыва ВСУ Каховской ГЭС

Десятки тысяч человек в разных населенных пунктах Херсонской области окажутся в зоне затопления, если Вооруженные силы Украины взорвут плотину Каховской ГЭС. Об этом сообщил ТАСС глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"Все населенные пункты: Днепряны, Корсунка, огромное количество дач херсонских, Казачьи Лагери и все, что ниже находятся, они будут затоплены. Это десятки тысяч человек - навскидку могу сказать. А по большому счету несколько тысяч человек только в Новой Каховке, которые прямо подпадают под затопления, - сказал Леонтьев. - Новая Каховка находится ниже по течению, значит перепад высот составляет 15-16 м. Волна в случае прорыва будет передвигаться вниз по течению со скорость 60-70 км в час. Это очень быстро".
18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона. В расширенную зону эвакуации вошли территории Новокаховского городского округа, Алешкинского, Великолепетихского, Верхнерогачикского, Голопристанского, Горностаевского, Каховского муниципальных округов.