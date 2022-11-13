Столкновение двух военных самолетов произошло на авиашоу в Техасе

Два летательных аппарата столкнулись во время авиашоу в американском штате Техас. По предварительной информации, в результате столкновения самолетов никто из находившихся в воздушных суднах не выжил.

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Как сообщает Daily Mail, в бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 на полном ходу в воздухе врезался другой летательный аппарат. Обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются, пишет РИА Новости.

В конце октября истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате Юта, сообщили на канале в одной из социальных сетей 388-го авиационного крыла военно-воздушных сил США, размещенного на авиабазе Хилл неподалеку от столицы штата — Солт-Лейк-Сити.