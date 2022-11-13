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19 минут назад

Столкновение двух военных самолетов произошло на авиашоу в Техасе

Вечерняя Москва

Два летательных аппарата столкнулись во время авиашоу в американском штате Техас. По предварительной информации, в результате столкновения самолетов никто из находившихся в воздушных суднах не выжил.

Столкновение двух военных самолетов произошло на авиашоу в Техасе
Фото: depositphotosdepositphotos

Как сообщает Daily Mail, в бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 на полном ходу в воздухе врезался другой летательный аппарат. Обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются, пишет РИА Новости.

В конце октября истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате Юта, сообщили на канале в одной из социальных сетей 388-го авиационного крыла военно-воздушных сил США, размещенного на авиабазе Хилл неподалеку от столицы штата — Солт-Лейк-Сити.

А в середине июля американский истребитель F-18 Super Hornet упал в Средиземное море с борта авианосца «Гарри Трумэн». Упавший за борт самолет удалось поднять, но в ходе инцидента один из моряков получил ранение. Состояние пострадавшего в настоящее время стабильно, его жизни ничего не угрожает.

Происшествия,Гарри Трумэн,Boeing,
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