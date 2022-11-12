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13 минут назад

Сотрудницу военкомата обманули при покупке iPhone 14 Рro

Елена Прошина

В Москве сотрудницу военкомата обманули при заказе iPhone 14 Рro за 88 тысяч рублей. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Сотрудницу военкомата обманули при покупке iPhone 14 Рro
Фото: AppleApple

Отмечается, что женщина работает в военном комиссариате Коптево. В августе она заказала айфон последней модели у знакомой, отдав ей 88 тысяч.

После презентации продавец обнадеживала потерпевшую несколько месяцев, и утверждала, что гаджет уже прошел таможенный контроль. Однако сотрудница военкомата так и не дождалась обещанного телефона. В ноябре она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Ранее жительницу Петербурга начали шантажировать интимными фото после ремонта IPhone.

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