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1 час назад

Полуторагодовалый малыш сбежал из детского сада

Илья Родин

В Кирове курьер службы доставки продуктов обнаружил на улице маленького ребенка. Выяснилось, что полуторагодовалый малыш сбежал из частного детского сада, пишет Telegram-канал Mash.

На кадрах видео малыш в одних подгузниках бодро топает по тротуару. Проезжающий мимо курьер останавливается, оглядывается вокруг, предположительно - пытается обнаружить родителей.

Не обнаружив их, курьер обращается к проходящей мимо пожилой женщине. Она без лишних разговоров соглашается помочь. После этого курьер с ребенком на руках отправляется в квартиру к женщине.

По данным канала, ребенок перенес приключение благополучно. Кроме того, сотрудникам экстренных служб удалось найти родителей малыша.

Уточняется, что против сотрудников детского сада могут возбудить дело за халатность и оставление несовершеннолетнего в опасности.

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