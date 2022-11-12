Херсон оказался полностью обесточен

Энергосистема Херсона разрушена в значительной степени, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он добавил, что на ее восстановление потребуется как минимум месяц. Об этом пишет РИА «Новости».

«Херсон... Там не то что графиков - там вообще нет электроэнергии», - подчеркнул Сахарук.

Чиновник пояснил, что повреждены устройства, позволяющие передавать электричество от мест генерации. Кроме того, есть сложности с поставками необходимого оборудования.

По его оценке, на фоне системных проблем восстановление системы электроснабжения может занять около месяца.

Сахарук отметил, что самая тяжелая ситуация с электроснабжением наблюдается в Киеве и Киевской области.