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30 минут назад

Херсон оказался полностью обесточен

Илья Родин

Энергосистема Херсона разрушена в значительной степени, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он добавил, что на ее восстановление потребуется как минимум месяц. Об этом пишет РИА «Новости».

«Херсон... Там не то что графиков - там вообще нет электроэнергии», - подчеркнул Сахарук.

Чиновник пояснил, что повреждены устройства, позволяющие передавать электричество от мест генерации. Кроме того, есть сложности с поставками необходимого оборудования.

По его оценке, на фоне системных проблем восстановление системы электроснабжения может занять около месяца.

Сахарук отметил, что самая тяжелая ситуация с электроснабжением наблюдается в Киеве и Киевской области.

Ранее сообщалось, что в Херсоне наблюдаются проблемы с водоснабжением и связью.

Происшествия,Видео,Дмитрий Сахарук,
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