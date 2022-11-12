Главу поселка избили возле дома металлической трубой

Уточняется, что напавший перелез через забор дома Канцерева, избил его трубой, а потом скрылся тем же путем. Момент вторжения преступника на участок зафиксировала камера. Уточняется, что сообщение о нападении на Канцерева поступило в полицию накануне примерно в 22:00. Пострадавшего с тяжелым переломами костей головы и ушибами груди доставили в больницу в Санкт-Петербурге.