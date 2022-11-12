«Не верится, что моей Тоньки и ее сына больше нет»

В городе Оса Пермского края зарезали семейную пару с четырехлетним сыном. В СК сообщили, что подозреваемый в совершении преступления «свел счеты с жизнью». Знакомая семейной пары рассказала «Газете.Ru», что подозреваемый — это друг семьи. По ее словам, убитая женщина была работящей, очень любила мужа и сына.

Фото: Некролог г.Оса/VK Некролог г.Оса/VK

В Пермском крае убили семейную пару с четырехлетним сыном. Как сообщили в Следственном комитете России, трагедия произошла днем 10 ноября.

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В квартире одного из жилых домов города Оса обнаружили тело 30-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

"В ходе проведения обыска по месту проживания убитого в квартире жилого дома были также обнаружены тела супруги погибшего и их малолетнего сына", – говорится в сообщении СК.

Следователи установили, что к совершению этих особо тяжких преступлений причастен 25-летний мужчина, "который свел счеты с жизнью".

СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).

Отмечается, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о проводимом комплексе следственных действий и экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

"Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – заключили в ведомстве.

Знакомая убитой Марина (имя изменено) рассказала "Газете.Ru", что правоохранители подозревают в совершении преступления друга семьи. Женщина также опровергла предположения о том, что убитая была с ним в романтических отношениях.

"Я очень близко общалась с Антонидой. Они были обычные люди, следствие сводит все к (знакомому семьи — "Газета.Ru) Петухову, так как Колю, ее мужа, нашли убитым у него. Говорят, что Коля его знал. Она не изменяла мужу, это бред. Даже по фото, какой был Коля и какой Петухов. Нет, это точно, я бы знала, и сын всегда при ней был, это невозможно просто", – подчеркнула Марина.

Марина уточнила, что работала с погибшей с 2021 года, Антонида была продавцом. "Девчонка работящая, никогда не прогуливала работу, очень ответственная, мы с ней сдружились", – вспоминает женщина. По ее словам, Антонида "обожала своего сына до безумия, всегда была с ним".

"Она очень хороший была человек. Коля работал на севере заездами месяц, иногда два. Колю Тоня очень любила, даже когда были семейные, скажем так, скандальчики. Они всегда были вместе", – подчеркнула Марина.

Знакомая убитой семьи отметила, что "Николай выпивал, но запойным не был".

"Мы должны были встретится в эти выходные, но вчера мне сообщили страшную новость. Мне до сих пор не верится, что моей Тоньки нет и ее сына тоже", – заключила она.

По данным РЕН ТВ, 30-летнего мужчину убили ударом ножа в шею, а его супругу и ребенка тоже зарезали. Издание отмечает, что тела нашли в разных квартирах.

Родственники погибших рассказали kp.ru, что глава семьи работал в ЖКХ, а его супруга была самозанятой, их сын ходил в детсад.

"Вечером я поехал на работу, и мне позвонили и сообщили о том, что мой брат, его жена и их ребенок убиты. Сказать, что мы в шоке – ничего не сказать. 13 ноября состоятся их похороны", – рассказал брат Николая.

При этом он отрицает, что у его убитого родственника было пристрастие к алкоголю.

"Одна из версий – конфликт на фоне резко возникшей неприязни. После расправы над семьей преступник ушел из квартиры, где остались тела всех троих, и позже покончил с собой. Но следствие только началось", – рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.