Появилось новое видео подрыва моста у Каховской ГЭС

В интернете появилось видео подрыва автомобильного моста у Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом пишут «Известия».

На первых кадрах видео, снятого с удачного ракурса, виден автомобильный мост у ГЭС. Движение по нему не осуществляется, даже на берегу нет людей и транспортных средств.

Затем следует яркая вспышка и мощный взрыв. В небо поднимаются клубы густого дыма.