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23 минуты назад

Появилось новое видео подрыва моста у Каховской ГЭС

Илья Родин

В интернете появилось видео подрыва автомобильного моста у Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом пишут «Известия».

На первых кадрах видео, снятого с удачного ракурса, виден автомобильный мост у ГЭС. Движение по нему не осуществляется, даже на берегу нет людей и транспортных средств.

Затем следует яркая вспышка и мощный взрыв. В небо поднимаются клубы густого дыма.

Под Херсоном подорвали три моста через Ингулец перед наступлением ВСУ

Ранее сообщалось, что после вывода подразделений ВС РФ из Херсона, был подорван Антоновский мост. Дорожное полотно и пролеты объекта оказались разрушенными.

Происшествия,Видео,Верховный суд,
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